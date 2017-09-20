Новый представитель ЕС в Азербайджане назвал сроки переговоров о стратегическом партнерстве (эксклюзив)

2017-09-20 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Переговоры по торговым и отраслевым пунктам нового соглашения о стратегическом партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном пройдут в Брюсселе на следующей неделе, сказал Trend во вторник новоназначенный глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Азербайджан является важным партнером для ЕС. Мы хотим улучшить наши отношения и использовать весь потенциал в рамках нового двустороннего соглашения", - сказал глава представительства.

Янкаускас напомнил, что президент Европейского совета Дональд Туск и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита президента Азербайджана в Брюссель шестого февраля 2017 года выступили с заявлением, что седьмого февраля начнутся переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном.

"Переговоры продолжаются и проводятся на регулярной основе, как в Баку, так и в Брюсселе, а также посредством видеоконференции, с целью завершения переговоров без каких-либо задержек. Обе стороны продемонстрировали твердую приверженность продвижению переговоров, и мы с нетерпением ждем следующего раунда, который состоится в ближайшем будущем", - сказал представитель Евросоюза.

Янкаускас сказал, что до сих пор дискуссии проводились в конструктивном духе, и имеется сильная воля с обеих сторон о принятии амбициозного соглашения, отражающего значительное развитие отношений между ЕС и Азербайджаном за прошедшие годы, и которое заменит нынешнее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1996 года.

"Это новое соглашение расширит и укрепит рамки наших отношений на основе общих фундаментальных ценностей и принципов и с учетом новых глобальных, политических и экономических интересов, которыми мы разделяем, и вызовов, с которыми сталкиваемся", - сказал он, добавив, что соглашение будет охватывать политические, отраслевые, торгово-экономические отношения.

"Мы готовимся к следующему пленарному раунду переговоров, который состоится в ближайшее время, и уверены, что положительная атмосфера и хорошие темпы прогресса на переговорах будут сохраняться. И Баку, и Брюссель заинтересованы в достижении соглашения, которое должно принести пользу всем нам, обновить существующую между сторонами правовую основу и лучше отразить характер отношений между ЕС и Азербайджаном. Я рад подтвердить, что переговоры по торговым и отраслевым пунктам соглашения состоятся в Брюсселе на следующей неделе", - сказал Янкаускас.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Авторы: Максим Цурков, Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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