Режим прекращения огня был нарушен 127 раз

2017-09-20 10:02 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 127 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Гаджиалили, Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селах Геяли и Заманлы Гядабейского района.



Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гарвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.