Саргсян: Армения готова к разрыву дипотношений с Турцией

2017-09-20 09:17 | www.oxu.az | 4

"Армения готова аннулировать протоколы об установлении дипотношений с Турцией. О том, что Ереван готов поставить крест на развитии двустороннего диалога с Анкарой".

Как передает Oxu.Az, с таким заявлением выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении пригрозил властям Турции аннулировать протоколы, подписанные ранее в 2009 году, в случае отсутствия прогресса по ратификации документов. Это может произойти уже весной 2018 года, заявил Саргсян.

Н.О.