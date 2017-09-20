Минобороны: Армяне нарушили перемирие 127 раз

2017-09-20 09:24 | www.oxu.az | 3

Армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 127 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Гаджыалили, Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селах Геяли и Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Э.А.

