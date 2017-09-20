Жертвами обрушения школы в Мексике стали 22 ребенка

2017-09-20 08:43 | www.trend.az | 4

Жертвами обрушения школы в Мехико при землетрясении стали 22 ребенка и двое взрослых, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Noticieros Television.

Ранее сообщалось о девяти погибших, в том числе восьми детях.

"22 ребенка и 2 взрослых погибли в результате обрушения Colegio Rebsamen", - сообщается в Twitter телеканала.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, погибли 149 человек.