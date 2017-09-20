Среди пострадавших во время землетрясения в Мексике нет граждан Азербайджана

2017-09-20 09:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Среди пострадавших во время землетрясения в Мексике нет граждан Азербайджана, сказал Trend в среду официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Посольство Азербайджана в Мексике связалось с согражданами, проживающими в этой стране, которые находятся на консульском учете в дипмиссии. Выяснилось, что никто из них не пострадал.

По его словам, в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации сограждане могут обратиться в посольство Азербайджана.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник неподалеку от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса. Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Натаван Эфендиева)