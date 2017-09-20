В ближайшее время объем добычи нефти в Азербайджане достигнет 2 млрд. тонн

2017-09-20 10:05 | www.apa.az | 4

«В ближайшее время объем добычи нефти в Азербайджане достигнет 2 млрд. тонн».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом пишет президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в своей статье в газете «Азербайджан». Он отметил, что большая часть углеводородов сейчас добывается с газоконденсатного месторождения Шахдениз и блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

Говоря о проделанных работах, он напомнил об открытии месторождений Ашрафли и Карабах, начале разработки месторождений Абшерон и Умид. По словам Р.Абдуллаева, учитывая важность продолжения стабильной добычи нефти в Азербайджане, на днях было подписано соглашение о продлении контракта по долевому распределению добычи с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года.

По условиям соглашения, компания BP останется оператором проекта, а доля SOCAR в АЧГ повысится с 11,65% до 25%. Кроме того, иностранные инвесторы выплатят Азербайджану 3,6 млрд. долларов в качестве бонусов. В последующие 32 года в разработку блока месторождений АЧГ будет вложено более 40 млрд. долларов инвестиций. Доля прибыльной нефти Азербайджана оставит 75%.