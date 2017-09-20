Багдад призывает Эрбиль отменить референдум о независимости

2017-09-20 09:24 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Багдад призывает Курдскую автономию Ирака отменить референдум о независимости. Об этом сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, сообщают в среду иракские СМИ.
Проведение референдума о независимости Курдской автономии Ирака грозит расколом страны, сказал он.
Аль-Абади отметил, что страны мира выступают против этого референдума.
Референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.
Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.
Он заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.
«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал Барзани.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.
«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)
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