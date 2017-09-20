Эльмар Мамедъяров: «Азербайджан поддерживает политическое урегулирование палестино-израильского конфликта»

2017-09-20 10:17 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в МИД, Э.Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан поддерживает справедливое и устойчивое решение палестинского вопроса. Министр сказал, что нерешенность палестино-израильского конфликта создает риски не только для региона, но и для международной безопасности.

По его словам, Азербайджан поддерживает политическое урегулирование палестино-израильского конфликта: «Азербайджан поддерживает двухгосударственное решение палестинского конфликта со столицей Палестинского государства в Восточном Кудсе».

Министр отметил, что между Азербайджаном и Палестиной налажен тесный политический диалог.

«Учитывая общие ценности и культуру, Палестина и Азербайджан исторически сотрудничали и поддерживали друг друга на всех международных форумах и в организациях. В 2013 году Азербайджан успешно принял у себя «Донорскую конференцию по финансированию стратегического плана развития Аль-Кудса Аль-Шарифа» и конференцию под названием «Создание исламской финансовой сети безопасности для поддержки Палестинского государства» и выделил помощь на развитие инфраструктуры города Аль-Кудс. В этом году при поддержке Организации исламского сотрудничества и Комиссии Организации Объединенных Наций по правам палестинцев Азербайджан провел Международную конференцию по вопросу Аль-Кудса. На конференции были обсуждены ситуация в связи с оккупацией Восточного Кудса, были проанализированы последние события и изучены практические пути», - отметил министр.