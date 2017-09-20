МИД: Среди пострадавших в землетрясении в Мексике нет граждан Азербайджана

2017-09-20 09:45 | www.oxu.az | 4

«Среди пострадавших в результате землетрясения в Мексике нет граждан Азербайджана».

Об этом Oxu.Az сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, сразу после землетрясения посольство связалось со всеми гражданами, живущими в этой стране и зарегистрированными в дипломатической миссии.

Выяснилось, что среди пострадавших в результате землетрясения нет граждан Азербайджана.

Г.Гаджиев заявил, что в случае чрезвычайного происшествия граждане Азербайджана могут обращаться в посольства Азербайджана.

Отметим, что в Мексике произошло землетрясение мощностью 7,1 балла.

Н.О.

