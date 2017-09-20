Референдум в Эрбиле может привести к военному вмешательству Анкары

2017-09-20 09:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Референдум о независимости в Курдской автономии Ирака может привести к военному вмешательству Турции на севере Ирака, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что данный вариант может быть рассмотрен на совещании по вопросам национальной безопасности Турции, которое состоится в пятницу 22 сентября текущего года.

Не исключается также принятие экономических санкций со стороны Турции в отношении Курдской автономии Ирака.

Возможно, что Турция прекратит деятельность действующего в Анкаре консульства Курдской автономии Ирака, а также закроет пограничный контрольно-пропускной пункт (КПП) «Хабур» в провинции Шырнак, являющийся единственным КПП соединяющим автономию с Турцией.

Отметим, что проведение референдума о независимости в Курдской автономии Ирака, запланировано на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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