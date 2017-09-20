Казахстан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в ядерно-энергетической сфере

2017-09-20 09:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Вене в рамках 61-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) между Казахстаном и РФ было подписано соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерно-энергетической сфере, передает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.

Стороны также подписали протокол к соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимных расчетах при утилизации ядерных боеприпасов от 20 января 1995 года, утвержденные постановлениями Правительства Республики Казахстан.

Кроме того, состоялась двусторонняя встреча с представителями Европейского Сообщества по атомной энергии. На высоком уровне обсуждались вопросы по основным направлениям сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, в частности по вопросам ядерной безопасности, развития ядерных технологий и научно-технического сотрудничества.