Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 248 - ОБНОВЛЕНО 4

2017-09-20 10:21 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мексике возросло до 248.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

«На данный момент сообщается о 248 погибших: 72 в Морелосе, 117 в Мехико, 43 в Пуэбле, 12 в Эдомексе, трое в Герреро и один в Оахаке», - говорится в заявлении Пуэнте, опубликованном в его микроблоге Twitter.

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10:10

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мексике возросло до 226.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

«На данный момент сообщается о 226 погибших: 55 в Морелосе, 117 в Мехико, 39 в Пуэбле, 12 в Эдомексе и трое в Герреро», — говорится в заявлении Пуэнте, опубликованном в его микроблоге Twitter.



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06:30

Глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте подтвердил, что число погибших при землетрясении выросло до 139.

"На данный момент сообщается о 139 погибших: 64 в штате Морелос, 36 в Мехико, 29 в штате Пуэбла, 9 в штате Мехико и 1 в штате Герреро". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Пуэнте в Twitter.

Между тем, по данным телеканала Foro TV, губернаторы Пуэблы сообщил о гибели 32 человек, семеро из них погибли в столице штата. Губернатор штата Мехико, в свою очередь, сообщил в Twitter о 10 погибших. Согласно этим новым данным, общее количество жертв землетрясения составляет 143 человека.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

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По меньшей мере 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос после землетрясения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор штата Грако Рамирес в Twitter.

​"Первый предварительный отчет о погибших", — написал Рамирес. Он разместил на своей странице таблицу с первыми предварительными данными о погибших, в которой указано, что их общее число составило 42 человека. Еще по меньшей мере три человека погибли в штате Пуэбла.

Сведений о россиянах среди пострадавших пока нет.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

​Мощные толчки ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения. По его словам, под завалами находятся люди. Движение на улицах во многих районах полностью перекрыто, образовались огромные пробки, местные жители сообщают об утечках газа.

Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло неподалеку от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

На улицы высыпали толпы людей, возникла паника.

Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки.

Министр по делам гражданской обороны Мехико сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди.