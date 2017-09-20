В результате ДТП в Билясуваре погибли 4 человека - ОБНОВЛЕНО

2017-09-20 10:26 | www.apa.az | 4

Как сообщает южное бюро АПА, в аварии погибли – жители села Гярмятюк Лянкяранского района Гасымов Самир Азизулла оглу и Нагиев Чингиз Худаверди оглу, жители села Косалар Ахмедов Бешир Мамедали оглу и его супруга Ахмедова Тамилла Рустам гызы.

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08:29

В Билясуваре произошло тяжелое ДТП, погибли 4 человека, еще один пострадал.

Как сообщает южное бюро АПА, авария произошла на билясуварском участке автомагистрали Алят-Астара. По сообщению, Mercedes при выполнении обгона не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине КамАЗ. На месте происшествия погибли четверо, еще один ранен. Все погибшие – жители Лянкярана.

На место происшествия прибыли полицейские и врачи. Выясняются обстоятельства ДТП и личности погибших.