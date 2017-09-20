В ООН предложили ввести «гражданство Земли»

2017-09-20 09:50 | www.oxu.az | 4

Введение единого гражданства для всех жителей Земли может решить проблему нелегальной иммиграции.

Как передает Oxu.Az, об этом на Генеральной Ассамблее ООН заявил президент Боливии Эво Моралес.

«Боливия осуждает строительство стен и разработку законов, которые направлены на то, чтобы сделать миграцию преступлением. Для этого мы предлагаем создание универсального гражданства. Истоки нынешнего социального и миграционного кризиса - в миропорядке, который ради погони за выгодой и потреблением провоцирует насилие, способствует возникновению неравенства и разрушает мать-землю. Нельзя возлагать на мигранта ответственность за экономический кризис или нестабильность», - сказал Моралес.

По его словам, нужно искоренять причины вынужденной миграции, а не бороться с мигрантами и объявлять их преступниками.

«Ни один мигрант не является нелегальным. Некоторые правительства не пытаются избавиться от структурных причин этого феномена - войн, последствий климатических изменений или экономической асимметрии между государствами. А лишь объявляют о новых ограничениях в своей миграционной политике, массовых депортациях и строительстве стен», - добавил президент Боливии.

В связи с этим Моралес предложил главам других государств заключить пакт о возможности введения «универсального гражданства».

«Позвольте мне вновь призвать вас к заключению общемирового пакта, который стал бы мостом к столь желанному универсальному гражданству. Потому не существует категорий, нет никакой разницы между гражданами (любой страны) и иностранцами. Все мы люди и дети матери-Земли», - считает Моралес.

Н.О.