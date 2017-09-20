Назван объем газа в подземных хранилищах SOCAR

2017-09-20 09:55 | www.oxu.az | 4

"В Азербайджане увеличение добычи газа стало важным основанием для важного поворота в обеспечении населения и промышленности природным газом, показатели капитального ремонта сети снабжения растут с каждым годом. Только за 8 месяцев этого года 40 населенных пунктов были обеспечены природным газом, в категории населения еще 57376 абонентов были обеспечены природным газом".

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в статье президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в газете «Азербайджан».

По данным на 1 сентября общее число абонентов в стране превысило 2 млн 62 тыс. Р.Абдуллаев отметил, что в текущем году были проложены новые газопроводы протяженностью 958,3 км, 143,3 км газопроводов были капитально отремонтированы. В прошлом году были проложены новые газопроводы протяженностью 7805,4 км, 279,4 км газопроводов были капитально отремонтированы, 209 населенных пунктов обеспечены природным газом.

«В соответствии с существующим графиком, на 1 сентября в подземные газохранилища было закачано 1,4 млрд кубометров голубого топлива. На данный момент вместе с остатками газа с прошлого сезона объемы активного газа в анбарах составляют 2,2 млрд кубометров», - сообщил Ровнаг Абдуллаев.

А.С.

