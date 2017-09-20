Азербайджан призвал страны ОИС ограничить все виды сотрудничества с Арменией

2017-09-20 09:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призвал страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) приложить все усилия в направлении поддержки мер по прекращению агрессии Армении в отношении Азербайджана, избегать незаконных экономических и других видов деятельности на оккупированных азербайджанских территориях, ограничить все виды сотрудничества с Арменией.

С таким призывом глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на встрече Контактной группы ОИС в связи с агрессией Армении против Азербайджана, прошедшей в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

На заседании было отмечено, что за период после первой встречи Контактной группы ОИС ситуация по процессу урегулирования конфликта не изменилась, наоборот, участились столкновения на линии фронта, случаи преднамеренных убийств мирных жителей Азербайджана, проживающих вдоль линии соприкосновения войск.

Глава МИД Азербайджана также призвал страны ОИС в целях предотвращения эскалации конфликта воздержаться от вооружения Армении, не допускать транзита в этих целях оружия и военного оборудования через свои территории.

Азербайджан опирается на последовательную солидарность исламского мира в решительном осуждении применения силы против суверенитета и территориальной целостности страны, оккупации ее территорий, заявил Мамедъяров.

ОИС на своем саммите в Стамбуле в апреле 2016 года приняла решение учредить контактную группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, в состав которой вошли главы МИД стран-членов этого объединения. Решение о создании контактной группы было принято по инициативе Турции.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Натаван Эфендиева)