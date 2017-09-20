В Узбекистане с 1 октября намерены пересмотреть импортные пошлины и акцизный налог на некоторые товары

2017-09-20 10:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 1 октября 2017 года планируют установить новые ставки импортных таможенных пошлин и акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию стране.

Проект Постановления Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» опубликован для обсуждения на портале интерактивных государственных услуг.

Документ направлен на создание благоприятных условий отечественным производителям для ввоза необходимых оборудования и комплектующих к нему, сырья и материалов, стимулирование производства высококачественной готовой продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, удовлетворение потребительского спроса населения и недопущение роста цен на внутреннем рынке.

Согласно документу, новые ставки импортных таможенных пошлин будут установлены на 97 групп продукции и акцизного налога – более 34 групп товаров.