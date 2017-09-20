В Азербайджане в ДТП погибли 9 человек

2017-09-20 10:29 | www.apa.az | 6

Опубликована статистика произошедших в Азербайджане вчера дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили АПА в Главном управлении государственной дорожной полиции, вчера на автомобильных дорогах республики произошло 10 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 13 – получили травмы.

Самая тяжелая авария произошла в Сальяне. В результате ДТП погибли 4 человека.

Кроме того, утром в Билясуварском районе было зарегистрировано ДТП, в результате которого погибли 4 человека.