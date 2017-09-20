Назван объем добычи с газоконденсатного месторождения Шахдениз

2017-09-20 10:30 | www.apa.az | 6

За весь период эксплуатации газоконденсатного месторождения Шахдениз в азербайджанском секторе Каспия здесь было добыто 85 млрд. кубометров газа и 21,2 млн. тонн конденсата.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом пишет президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в своей статье в газете «Азербайджан». Он отметил, что за последние годы добыча газа в Азербайджане превысила отметку в 29 млрд. кубометров в год. «Азербайджан, который известен во всем мире с древних времен как нефтяная страна, был признан источником альтернативного природного газа на мировом рынке в результате успешной разработки месторождения Шахдениз.

Впереди нас ожидает второй этап разработки месторождения Шахдениз, запасы которого оцениваются в 1,2 трлн. кубометров газа, более 240 млн. тонн конденсата. В рамках проекта «Шахдениз-2» ежегодная добыча газа увеличится на дополнительные 16 млрд. кубометров, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, а 10 млрд. кубометров в Европу - Грецию, Болгарию и Италию. Ожидается, что первый газ поступит в Турцию к концу 2018 года».