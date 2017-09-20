В руководстве азербайджанского банка планируются изменения

2017-09-20 10:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В составе правления азербайджанского Unibank планируются изменения, говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Этот вопрос обсудят акционеры банка 13 октября 2017 года.

Кроме того, в рамках собрания акционеры обсудят назначение нового стороннего аудитора, повышение уставного капитала банка, внесение изменений в устав, а также особо важные сделки.

В Правление Unibank входит пять человек: Фаиг Гусейнов - председатель, Асеф Гусейнов - первый заместитель председателя правления, старший администратор по рискам, Игорь Окаев - заместитель председателя по корпоративным банковским услугам, Эмин Расулзаде - заместитель председателя по развитию бизнеса и инновациям, старший финансовый администратор, Талех Тахирли - заместитель председателя по розничным банковским услугам.

Unibank действует в Азербайджане с 2002 года. Банк создан в результате объединения двух частных коммерческих банков Азербайджана - MBANK и PROMTEXBANK. В числе акционеров Unibank Европейский банк реконструкции и развития, немецкая инвестиционная корпорация DEG.

(Автор: Азад Гасанли)

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