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Официальный курс маната к мировым валютам на 20 сентября

2017-09-20 10:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 сентября установлен на уровне 1,7007 и 2,0421 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

20.09.17

1 доллар США

1 USD

1.7007

1 евро

1 EUR

2.0421

1 австралийский доллар

1 AUD

1.364

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0993

100 белорусских рублей

100 BYR

0.877

1 бразильский реал

1 BRL

0.5426

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1278

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1507

1 чешская крона

1 CZK

0.0782

1 чилийский песо

1 CLP

0.2719

1 китайский юань

1 CNY

0.259

1 датская крона

1 DKK

0.2744

1 грузинский лари

1 GEL

0.6866

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2982

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.214

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7693

1 израильский шекель

1 ILS

0.4846

1 канадский доллар

1 CAD

1.385

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6436

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4056

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0954

1 молдавский лей

1 MDL

0.0963

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2181

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4768

1 российский рубль

1 RUB

0.0293

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2632

1 саудовский риал

1 SAR

0.4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4206

1 турецкая лира

1 TRY

0.4878

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0564

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1935

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4866

1 украинская гривна

1 UAH

0.0651

100 японских иен

100 JPY

1.5259

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2428

Золото (1 унция)

1 XAU

2227.2367

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.3541

Платина (1 унция)

1 XPT

1615.665

Палладий (1 унция)

1 XPD

1556.1405

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