В Лянкяране женщина выпала из автобуса

2017-09-20 10:10 | www.oxu.az | 6

В Лянкяранском районе местная жительница получила серьезные травмы в результате выпадения из автобуса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, пассажирский автобус, курсирующий из села Лай в город, остановился рядом с аэропортом, чтобы высадить пассажиров. В этот момент Багдагул Гасымова выпала из автобуса и получила серьезные травмы.

Пострадавшая была немедленно доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Как сообщили местному бюро Report из больницы, пострадавшая получила серьезную черепно-мозговую травму, ее состояние тяжелое.