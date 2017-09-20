Руководство США назвали главной угрозой миру

2017-09-20 10:14 | www.oxu.az | 6

Президент Боливии Эво Моралес считает, что власти США стали угрозой для мира и его многополярности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Очевидно, что главная угроза для Матери-Земли, для многополярности, для мира и свободы - это руководство США", - сказал Моралес, комментируя ситуацию вокруг ядерной программы КНДР.

Он потребовал отказаться от любого военного решения и найти мирные способы урегулирования этой проблемы.

Н.О.