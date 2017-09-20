Объемы активного газа в подземных хранилищах Азербайджана превышают 2 млрд кубометров

2017-09-20 10:28 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR, с начала сезона закачки газа в подземные газохранилища страны и по первое сентября, закачала в резервуары 1,4 миллиарда кубометров газа, говорится в статье президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, опубликованном в среду в газете "Азербайджан".
В Азербайджане функционируют два подземных газохранилища - "Калмазское" и "Гарадагское".
"В настоящее время объемы активного газа в подземных газохранилищах страны составляют 2,2 миллиарда кубометров", - говорится в статье.
Емкость подземных газохранилищ страны позволяет хранить в них свыше 3,5 миллиарда кубометров газа.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @MaksimTsurkov