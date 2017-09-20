Микаил Джаббаров получит новую должность

2017-09-20 10:18 | www.oxu.az | 5

Сегодня состоится отчетно-выборная конференция Азербайджанской федерации фехтования.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил первый вице-президент структуры Яшар Мамедов.

По его словам, мероприятие пройдет в Национальном олимпийском комитете и начнется в 15:00. Ожидается, что на конференции на пост президента будет избран единственный кандидат – министр образования Микаил Джаббаров.

Отметим, что М.Джаббаров также является президентом Азербайджанской федерации бадминтона.

Э.А.

