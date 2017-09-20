В Москве открыли памятник Калашникову – ФОТО

2017-09-20 10:24 | www.oxu.az | 5

В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову - создателю автомата, который считается самым распространенным стрелковым оружием в мире.

Как передает Oxu.Az, монументальная композиция, автором которой выступил народный художник РФ Салават Щербаков, расположена на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве.

Высота монумента составила 7,5 метра, в ходе работы были уточнены некоторые его детали, например, модель автомата, который держит в руках Калашников. В художественной композиции обозначена фигура земного шара и образ святого Георгия Победоносца, как символы сохранения мира и победы "над силами зла".

Н.О.