Стань членом "Birlik Klubu", получи скидки и бонусы!

2017-09-20 10:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Теперь, клиенты банка присоединившись к команде “Birlik Klub” от Kapital Bank имеют возможность воспользоваться рядом привилегий при оформлении очередного кредита, сообщает в среду банк.

Членам “Birlik Klub” банк предлагает клубные карты. В зависимости от вида карты, определенная часть платежа по кредиту будет возвращена на клубную карту в виде бонуса. Также привилегией карты является скидка на комиссию и на годовой процент по кредиту. Владельцам карты “Birlik Klub” срок оплаты кредита может быть увеличен до 6 месяцев.

Привилегии, которые предоставляются членам клуба, на этом не заканчиваются. Членам клуба со стороны банка и в будущем будут представлены специальные банковские предложения.

Для вступления в клуб клиенты могут обратиться в близлежащий филиал банка. Дополнительную информацию о карте можно получить на сайте – www.kapitalbank.az/loans/birlik-klubu?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.