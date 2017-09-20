Азербайджан призвал исламские государства ограничить сотрудничество с Арменией

2017-09-20 11:32 | www.apa.az | 5

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на втором заседании Контактной группы, созданной ОИС в связи с оккупантской политикой Армении в отношении Азербайджана.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в своем выступлении Э.Мамедъяров отметил, что после последней встречи Контактной группы ситуация вокруг оккупированного армянами азербайджанского региона Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий остается неизменной, вдобавок интенсифицировались случаи столкновений на линии фронта и намеренных убийств мирного населения Азербайджана, проживающего близ фронта.

Министр напомнил, что в принятых в 1993 году резолюциях СБ ООН №822, 853, 874 и 884 закреплены территориальная целостность Азербайджана и требование безоговорочного вывода войск с оккупированных азербайджанских земель:

«В ответ на территориальные претензии и агрессивные действия Армении СБ ООН еще раз подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. К сожалению, основные требования Совета безопасности все еще не выполнены, и прилагаемые на протяжении более 20 лет в рамках ОБСЕ посреднические усилия все еще не дали результатов. Несмотря на договоренность о режиме прекращения огня нападения армянских вооруженных сил на расположенные на линии соприкосновения войск и вдоль границы двух государств азербайджанские города и села, в результате чего погибают и получают ранения военнослужащие и граждане Азербайджана, носят агрессивный характер, и в последнее время эти нападения еще больше интенсифицировались. 4 июля в результате умышленного обстрела армянскими вооруженными силами села Алханлы Физулинского района погибли двое мирных граждан, один из которых ребенок. Один человек получил ранение. В результате совершенной 7 августа армянскими вооруженными силами еще одной провокации вдоль армяно-азербайджанской границы был ранен 13-летний житель Товузского района. Все это подтверждает грубое и систематичное нарушение Арменией обязательств, взятых по Женевской конвенции. Хотелось бы напомнить о требованиях соответствующих резолюций и решений ОИС в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана, которые призывают все страны-члены не снабжать оружием и военным оборудованием Армению, что может привести к обострению конфликта и продолжению оккупации азербайджанских земель, и не допускать использования их территорий в транзитных целях для транспортировки подобного рода оборудования. Говоря об этих резолюциях, я призываю страны-члены положить конец агрессии Армении, провести для этого необходимые политические и экономические мероприятия, в том числе, воздерживаться от экономической деятельности с Арменией и не вкладывать инвестиции в эту страну, общее сотрудничество с Арменией должно быть ограничено».

Мамедъяров отметил, что Азербайджан, как страна, пострадавшая от оккупации своих территорий и насильственного изгнания сотен тысяч своих граждан, является наиболее заинтересованной стороной в политическом урегулировании конфликта, которое обеспечит полноценное развитие всего региона, воцарение в нем мира и справедливости.



«Азербайджан никогда не пойдет на уступки в вопросах, касающихся своей территориальной целостности, а также прав и свобод граждан страны. Армения должна осознать, что военная оккупация территорий суверенного государства и осуществление политики этнической чистки не является путем решения проблемы и не принесет каких-либо политических результатов. Для достижения мира, безопасности и стабильности Армения должна полностью, незамедлительно и безоговорочно вывести свои войска с оккупированного региона Азербайджана – Нагорного Карабаха и прилегающих территорий, должны быть полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность нашей страны, обеспечено право азербайджанских вынужденных переселенцев на возвращение на свои земли. Азербайджанская Республика полагается на солидарность исламского мира, опирающуюся на справедливую и принципиальную позицию ОИС, решительно осуждающую незаконное применение силы против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и оккупацию азербайджанских земель. Уверены, что обсуждения в рамках Контактной группы внесут вклад в реализацию осуждающих агрессию Армении против Азербайджана документов ОИС, а также будут способствовать координации индивидуальных и совместных усилий государств-членов ОИС в этом направлении», - сказал глава МИД Азербайджана.