Жалоба сына свата шейхульислама не удовлетворена

2017-09-20 11:38 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова было объявлено решение, согласно которому суд не удовлетворил жалобу.

Отметим, А.Салахзаде был арестован несколько дней назад. Ему были предъявлены обвинения по статье 315.2 (сопротивление или применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением Насиминского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.

А.Салахзаде обвиняется в избиении сотрудника ОАО «Azərsu».