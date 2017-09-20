В Нью-Йорке прошла встреча Контактной группы ОИС в связи с агрессией Армении против Азербайджана

2017-09-20 10:28 | www.oxu.az | 5

Азербайджан призвал страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) сделать все необходимое в направлении поддержки мер по прекращению агрессии Армении в отношении Азербайджана, избегать незаконных экономических и других видов деятельности на оккупированных азербайджанских территориях, ограничить все виды сотрудничества с Арменией.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, c таким призывом глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на встрече Контактной группы ОИС в связи с агрессией Армении против Азербайджана, прошедшей в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Н.О.

