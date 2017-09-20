Глава спасательной службы Мексики уточнил число жертв землетрясения

2017-09-20 11:14 | www.trend.az | 4

Глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте уточнил число жертв землетрясения: их 216, а не 248, как сообщалось ранее.

"Уточнение: На данный момент сообщается о 216 погибших: 86 в Мехико, 71 в Морелосе, 43 в Пуэбле, 12 в штате Мехико, трое в Герреро и один в Оахаке", — говорится в заявлении Пуэнте, опубликованном в его микроблоге Twitter, сообщает РИА Новости.

Ранее Пуэнте сообщал о 248 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.