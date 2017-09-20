Туркменистан и Доминиканская Республика обсудили перспективы сотрудничества

2017-09-20 11:21 | www.trend.az | 5
АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Доминиканской Республики в Индии Франсом Хансом Данненбергом Кастелланосом. Об этом говорится в среду в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили вопросы дальнейшей аккредитации посла в Туркменистане с резиденцией в третьей стране.
Состоялся обмен мнениями о направлениях развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействии двух стран в области туризма.
"Стороны отметили необходимость вывода двусторонних связей на более высокий уровень, отвечающий долгосрочным интересам стран", - говорится в сообщении.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)