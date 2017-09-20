Глава МИД Азербайджана: «Армения пытается связать другие страны с незаконной оккупацией»

2017-09-20 11:41 | www.apa.az | 6

«Сохранение безопасности и стабильности является основным компонентом регионального сотрудничества и построения успешного общества. К сожалению, с нашей последней встречи стабильность и безопасность в регионе еще больше ослабла. Появились новые очаги конфликта, перспективы развития региона подверглись серьезным рискам. Мы стали свидетелями таких многочисленных человеческих трагедий как потерянные или покалеченные людские жизни. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, об этом в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в своем выступлении на внеочередном заседании Совета министров государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Министр с сожалением отметил, что Армения, продолжая оккупацию 20% признанных на международном уровне территорий Азербайджана, подвергает угрозе безопасность и стабильность в регионе, а также препятствует полноправному региональному сотрудничеству: «Еще больше прогрессировав в своей агрессивной политике, Армения пытается связать другие страны с незаконной оккупацией путем привлечения на оккупированные территории бизнеса, торговли и инвестиций. Понимание всеми странами намерений Армении и отказ от какой-либо социальной, экономической и культурной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана важно для нашего сотрудничества. Я призываю все государства-члены ОЭС предотвратить поддержку незаконного режима на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и попытки привлечения к торговой, экономической и инвестиционной деятельности на этих территориях. Обеспечение вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на свои родные земли укрепит не только мир и безопасность внутри Южного Кавказа, но и полноправное региональное сотрудничество».

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.