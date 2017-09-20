В Бакинской Высшей Школе Нефти отметили День нефтяников

2017-09-20 11:42 | www.apa.az | 5

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошло мероприятие, посвященное профессиональному празднику – «Дню нефтяников Азербайджана», который отмечается в стране ежегодно 20 сентября. В нем приняли участие руководство, профессора, преподаватели и сотрудники вуза.

Как сообщили АПА в БВШН, открывая собрание, проректор БВШН по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов поздравил с праздников всех присутствующих, и в их лице – всех работников нефтегазовой промышленности Азербайджана. Напомнив, что этот профессиональный праздник отмечается в республике с 2001 года в соответствии с указом общенационального лидера Гейдара Алиева, он подчеркнул, что эта дата – 20 сентября – занимает особое место в истории современного Азербайджана. Именно в этот день в 1994 году был подписан «Контракт века» – соглашение о разработке, совместно с ведущими международными компаниями, нефтяных месторождений «Азери», «Чыраг» и глубоководной части «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря.

С момента подписания «Контракта века», отметил проректор, прошло 23 года. За это время была успешно реализована нефтяная стратегия, разработанная общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и эффективно претворяемая в жизнь Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. «Дальнейшему развитию этой стратегии и укреплению энергетического потенциала страны призвано способствовать новое Соглашение по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений «Азери», «Чыраг» и глубинной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, церемония подписания которого состоялась 14 сентября этого года», – сказал Рамиз Гумбатов. Согласно новому контракту, имеющему большое значение для экономического развития страны, разработка нефтяного месторождения «Азери-Чыраг-Гюнешли» продлевается до 2050 года. Он является более масштабным, чем соглашение, подписанное в 1994 году, и призван обеспечить успех разработки нефтегазовых месторождений Азербайджана в течение долгих лет, подчеркнул проректор.

Затем доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН, доктор философии по истории Алемдар Шахвердиев выступил с презентацией «Азербайджанская нефть: исторический путь к победе». В заключение мероприятия был показан документальный фильм, посвященный подписанию «Контракта века».