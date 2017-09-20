Страны НАТО не предоставили Турции ЗРК – Эрдоган

2017-09-20 11:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Не смотря на то, что Анкара вела переговоры с государствами-членами НАТО относительно приобретения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), ни один из участников альянса не предоставил Турции такую возможность. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS.

Эрдоган отметил, что Турция вынуждена обеспечивать собственную безопасность и, исходя из этого в Анкаре приняли решение приобрести российские ЗРК C-400.

Глава государства отметил, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 не должно беспокоить страны НАТО, так как Греция ранее также приобрела российские комплексы С-300.

Ранее президент Эрдоган отметил, что Россия и Турция обсуждают условия кредита для приобретения комплекса C-400, и Турция уже внесла первый взнос для покупки ЗРК.

Сообщалось, что Турция купит несколько комплексов ЗРК С-400 за 2,5 миллиарда долларов. При этом турецкая сторона заявила, что Москва передаст Турции технологию производства С-400.

Также ранее Эрдоган сказал, что Турция и Россия уже подписали договор о приобретении ЗРК С-400 и Анкара получит их.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности промышленности этой страны.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

Отметим, что в начале июля экс-министр обороны Турции Фикри Ишык сказал, что российские ЗРК С-400 невозможно будет интегрировать в натовскую систему.

Закупка ЗРК С-400 не означает, что Турция откажется от развития отечественной системы ПВО, сказал экс-министр обороны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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