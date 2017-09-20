Установлена личность женщины, утонувшей в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

2017-09-20 11:55 | www.apa.az | 5

Установлена личность женщины, труп которой был обнаружен в Верхнекарабахском канале на территории Евлахского района.

Как сообщает местное бюро АПА, ею оказалась Расулова Наргиз Али гызы (1938 г.р.).

Женщина была жительницей села Гоюнбинеси. Сообщается, что она была душевнобольной.

По предварительным данным, она совершила суицид.

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11:23

В Верхнекарабахском канале на территории Евлахского района был обнаружен труп женщины.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия прибыли спасатели-водолазы Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения и спасения на водах Министерства.

Тело было извлечено из воды.