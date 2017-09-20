Осадков на территории Азербайджана не ожидается

2017-09-20 12:18 | www.apa.az | 4

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 30-35° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Утром местами возможен туман.

Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.