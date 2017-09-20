Саакашвили отстранил собственного пресс-секретаря за антисемитизм

2017-09-20 10:53 | www.oxu.az | 5

Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили отстранил от исполнения обязанностей своего пресс-секретаря Дарью Чиж за ее антисемитские высказывания в адрес президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Oxu.Az, об этом он написал в своем Facebook.

«Любой даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем, но вся суть моей жизни сводится к борьбе против всех проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости. Я, например, всегда баню авторов комментов на этнические и религиозные темы на моей странице», - написал он.

Он добавил, что отстранил Чиж именно из-за такого содержания ее поста, а также заметил, что всех, кто «хотя бы намеками говорит на эти темы, считает личными врагами».

Чиж 17 сентября опубликовала пост следующего содержания: «Петр Алексеевич, каждый раз, когда доля Вальцмана в вас будет одолевать разумное и вы снова станете строить козни о том, как избавиться от Саакашвили... смотрите это видео. Отрезвит, гарантирую!» Спустя сутки она его удалила.

10 сентября Саакашвили проник на Украину из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини» после того, как его сторонники прорвали оцепление силовиков. Позднее опальный политик обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Н.О.