Сегодня Ильхам Алиев выступит на сессии Генассамблеи ООН

2017-09-20 11:00 | www.oxu.az | 5
В рамках основных дебатов на сессии Генеральной ассамблеи ООН ожидается выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, глава азербайджанского государства выступит в утренние часы по нью-йоркскому времени (вечером по бакинскому времени).
Отметим, что церемония открытия сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась 12 сентября.
Основные дебаты с участием глав государств и правительств и других официальных лиц начались 19 сентября и продолжатся до 25 сентября.