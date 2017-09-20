Сегодня Ильхам Алиев выступит на сессии Генассамблеи ООН

2017-09-20 11:00 | www.oxu.az | 5

В рамках основных дебатов на сессии Генеральной ассамблеи ООН ожидается выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, глава азербайджанского государства выступит в утренние часы по нью-йоркскому времени (вечером по бакинскому времени).

Отметим, что церемония открытия сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась 12 сентября.

Основные дебаты с участием глав государств и правительств и других официальных лиц начались 19 сентября и продолжатся до 25 сентября.

Н.О.

