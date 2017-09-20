Безопасность и стабильность – главное условие для регионального сотрудничества - МИД Азербайджана

2017-09-20 12:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Обеспечение безопасности и стабильности – главный компонент для формирования регионального сотрудничества и успешного общества, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«К сожалению, за прошедший после последнего заседания Совета министров ОЭС период времени стабильность и безопасность в регионе еще более ослабли, образовались новые очаги конфликтов, а перспективы развития региона оказались под серьезными рисками», - сказал Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана также заявил, что, продолжая оккупацию 20 процентов азербайджанских территорий, Армения ставит под угрозу региональную безопасность и стабильность, создавая препятствия для полномасштабного регионального сотрудничества.

По словам Мамедъярова, Армения посредством привлечения на оккупированные территории инвестиций, развития торговых и деловых отношений связывает другие страны с незаконной оккупацией.

Все государства должны быть осведомлены о подобных намерениях Армении и отказаться от любой социальной, экономической и культурной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях, что чрезвычайно важно для сотрудничества, сказал министр.

Вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли, не только способствует миру и безопасности на Южном Кавказе, но также поможет развитию полномасштабного регионального сотрудничества, заявил Мамедъяров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Хазар Ахундов)