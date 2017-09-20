ОО «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева дало старт волонтерской программе в регионах (ФОТО)

2017-09-20 12:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева (ООРР) дало старт волонтерской программе в регионах, сообщили Trend в среду в ОО.

Основная задача программы - обеспечение активного участия волонтеров в осуществлении общественного контроля в регионах, а также оказание поддержки в повышении знаний и способностей молодежи, их индивидуальном развитии, формирование широкой волонтерской сети в регионах.

Желающие принять участие в деятельности ООРР, которым исполнилось 17 лет, пройдя регистрацию в качестве волонтера, могут присоединиться к программе (линк для регистрации: https://goo.gl/Q8hysW)

Волонтерская программа стартует 1 октября и продолжится три месяца. Последний срок регистрации для участия в программе - 24 сентября 2017 года.

В рамках программы для присоединившихся к деятельности ООРР будут организованы различные тренинги, с их участием будет осуществлен ряд социальных проектов, а также они будут привлечены к рассмотрению, исполнению поступивших обращений, подготовке проектных предложений, проведению аналитических исследований и к другим направлениям деятельности ООРР.

Отметим, что основной задачей ООРР является осуществление общественного контроля в регионах, изучение проблем населения в отдельных сферах и достижение их решения в рамках сотрудничества с государственными и муниципальными органами, в том числе оказание поддержки мероприятиям и проектам, реализуемым государством в сфере развития регионов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)