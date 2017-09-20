Минобразования проводит проверку в лицее, директором которого является сестра Зии Мамедова

2017-09-20 12:53 | www.apa.az | 5

Проводится расследование в лицее «Tərəqqi», директором которого является сестра бывшего министра транспорта Зии Мамедова Махбуба Мамедова.

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы Минобразования Джасарят Валехов.

Он отметил, что расследование проводится сотрудниками Отдела внутреннего контроля Министерства. Дж. Валехов не стал называть причины проверки.

Что же касается увольнения М. Мамедовой с работы, Дж. Валехов сказал, что эта информация не соответствует действительности.

«Директор лицея Махбуба Мамедова не уволена с работы. Информация о результатах проверки будет предоставлена дополнительно», - сказал он.