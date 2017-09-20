Еще несколько компаний покинули азербайджанский рынок

2017-09-20 11:05 | www.oxu.az | 8

Компания Obermeyer Project Managamnet GmbH объявила о закрытии своего филиала в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газету «Vergilər», кредиторы могут в течение 60 дней предъявить свои требования по адресу: Баку, Насиминский район, улица Гасана Алиева, дом 4/189.

Деятельность филиала компании HeildelbergCement AG в Азербайджане была прекращена решением от 30 августа 2017 года. Кредиты могут в течение двух месяцев со дня публикации этого объявления предъявить все требования, извещения, претензии или запросы по адресу: Баку, Сабаильский район, ул. Низами, до 90А.

Toyo Engineering Corporation объявляет о ликвидации своего представительства в Азербайджане. Кредиторы могут предъявить свои претензии и требования по адресу: Баку, Хазарский район, поселок Шимал Дрес, улица Льва Старчука, дом 17.

ООО Tech Offshore Marine Azerbaijan и ООО Tech Electrics and Automation Azerbaijan также объявили о закрытии. Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: Баку, Насиминский район, улица Мир Джалала, 4-ый микрорайон, дом 60, кв. 89.

Также объявлено о закрытии ООО Compass Offices Services Azerbaijan Limited и азербайджанского филиала Compass Development Holdings VII Limited. Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: Баку, Бинагадинский район, 7-ой микрорайон, дом 11/35, квартира 34.

Л.А.

