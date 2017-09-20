Ректор UNEC встретился с президентскими стипендиатами (ФОТО)

2017-09-20 12:05 | www.trend.az | 5

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов встретился с 17 президентскими стипендиатами, поступившими в UNEC в 2017/18 учебном году.

Поздравив студентов с достижением наивысших результатов, ректор пожелал им успехов в учебе.

Отметив, что во всестороннем развитии страны важную роль играет молодежь, А.Мурадов пожелал студентам стать профессиональными специалистами и любить свою родину и народ. Он отметил, что удостоившись президентской стипендии и став студентами UNEC, они являются примером для своих сверстников.

Ректор довел до внимания, что 74% президентских стипендиатов по II iгруппе специальности являются студентами UNEC, которые выбрали Международную школу экономики.: “Несмотря на то, что Международная школа экономики создана два года назад, считается самым востребованным факультетом страны. 85% прошлогодних выпускников факультета сразу после окончания университета поступили на работу. Помимо этого, специальность Бухгалтерский учет ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants – Ассоциация привилегированных сертифицированных бухгалтеров) Международной школы экономики получив полную аккредитацию, представляет студентам освобождение от экзаменов ACCA.

Затронув вопрос об осуществляемых в UNEC новшествах, исходящих из требований “Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике”, рассказал студентам об успешном сотрудничестве с Лондонской школой экономики/Лондонского университета и университета Монпелье. Дал информацию о Двойном дипломе внутри университета (ДДВУ), осуществляемом с нового учебного года. Отметил, что студенты, участвуя в данной программе, в течение четырех лет обучения смогут овладеть двумя специальностями, занять достойное место на рынке труда и ловко адаптироваться к ее требованиям.

Ректор, пожелав студентам быть активными в научно-исследовательских работах, в проектах стартапа, призвал их на участие в международных олимпиадах, конференциях, программах обмена UNEC.

В завершении президентским стипендиатам были представлены памятные подарки.