Крупное ДТП в Турции, более 40 пострадавших

2017-09-20 12:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП, произошедшего с участием двух пассажирских автобусов в северо-западной турецкой провинции Балыкесир, по предварительным данным, пострадал 41 человек, пишут в среду местные СМИ.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Среди них есть женщины и дети.

Все пострадавшие являются гражданами Турции.

Напомним, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибло порядка 42 тысячи человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.

Согласно данным полицейского управления Турции, ежегодно на территории страны происходит около одного миллиона ДТП.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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