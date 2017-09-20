В Бакинском метрополитене предлагается создать сеть Wi-Fi

2017-09-20 12:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ООО Azertelekom предалагает создать в поездах Бакинского метрополитена сеть Wi-Fi.

С подобным предложением выступила директор по бизнес-развитию ООО Сабина Мамедли в рамках транспортного бизнес-форума, организованного в среду в Баку Caspian European Club.

По ее словам, ООО обратились с данным предложением в Государственное управление радиочастот.

"Но главной проблемой, стоящей перед нами, являются тарифы на новые технологии, в частности беспроводную связь, которые не меняются с 2002 года. Если реализовывать проект по нынешним тарифам, он получается невыгодным", - сказала Мамедли, добавив, что ООО ждет решения Тарифного совета по данному вопросу.

(Автор: Анвар Мамедов)