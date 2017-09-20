Профессия – пилот. Жизнь, отданная небу (ФОТО)

2017-09-20 12:20 | www.trend.az | 5

Есть профессии, говоря о которых, трудно обойтись без таких понятий, как «отвага», «романтика», «преданность», «высочайшая ответственность» и «непререкаемый профессионализм». Одна из них – профессия пилота.

Любовь к небу у будущих авиаторов зарождается с детства. И наш герой не исключение. Александр Павлович Племаков – пилот гражданской авиации «Азербайджанских Авиалиний» - человек с активной профессиональной позицией, вся сознательная жизнь которого связана с небом и самолетами. «Не сдаваться и не унывать ни при каких обстоятельствах» – его девиз, пронесённый через долгие годы по миллионам километров воздушных трасс.

20 сентября 2017 года юбиляр отмечает свое 80-тилетие, а также 60-летие преданного труда на благо Гражданской Авиации. «Столько не каждому суждено прожить, а я отработал», - шутит Александр Павлович.

Юбилей - не просто радостное событие, это повод вспомнить, как все начиналось. Мечта стать пилотом пришла в детстве. Будучи пятилетним мальчишкой, он восторженным взглядом провожал стремительные машины в высоком небе. А сегодня признается: «Не быть бы мне счастливым, если не сбылась бы моя детская мечта!» Случайных людей в авиации нет, они здесь не выживают. К цели своей Александр Павлович шел упорно, в годах тренировок устранил главное препятствие на пути её достижения – укрепил свой вестибулярный аппарат, чтобы соответствовать строгим критериям медицинских комиссий.

В 1957 году, окончив Краснокутское летное училище Гражданской Авиации, он впервые сел за штурвал самолета. Три года проработал в суровых климатических условиях территориального управления ГА Дальнего Востока. Облетал побережья Охотского моря, бескрайнюю тайгу и горы.

С 1960 по 1970 годы он - командир самолета «Ан-2» уже Азербайджанского Управления ГА. Настало время, и Александр Павлович освоил легендарный лайнер «ИЛ-18», будучи сначала вторым пилотом, а затем и командиром воздушного судна. Не миновало его счастье полетать и на труженице «Авроре» - так любовно авиаторы называли флагман воздушных трасс - «ТУ-154».

Накапливался опыт, шли годы. Пришло желание всем обретённым поделиться с молодыми специалистами, впрочем, Капитан Племаков никогда не упускал возможности быть наставником грядущего поколения работников Гражданской Авиации. И вот он уже служит инструктором по подготовке штурманов при тренажёрном комплексе Национальной академии авиации Азербайджана и Национальной авиакомпании «AZAL».

В дальнейшем, несмотря на солидный возраст, Александр Павлович нашёл в себе силы и желание трудиться в качестве инженера-инспектора отдела инспекции аэропортов в Управлении безопасности полётов пассажирской авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии».

За долгие годы наш юбиляр налетал миллионы километров и провел в небе в общей сложности 25 тысяч часов, находясь за штурвалом самолета вплоть до 1999 года – в течение 42 лет! Согласитесь, не каждому дано.

…Командир воздушного судна, в понимании Племакова, постоянно готов взять на себя ответственность за обоснованность принятых решений, за безопасность пассажиров и членов экипажа. «Всегда ощущаю себя пилотом, и лишь затем – я отец, муж, друг, товарищ. Это мое внутреннее убеждение, состояние души, неизменное до сих пор», - отмечает он. Поскольку во власти пилота, не только огромная многомиллионная машина, которую он способен подчинить себе, но и жизни сотен людей, очень важна и физическая подготовка, и высочайший профессионализм, и дисциплинированность. Без всего этого не состоится достойный Капитан, которому люди доверяют самое дорогое.

«Азербайджанские пилоты всегда славились своим мастерством. Нами движет любовь к небу. Человек в небе – это другой человек, свободный, словно вольная птица», - добавил он.

Высочайший профессионализм, добросовестный труд, безукоризненная деловая и человеческая порядочность Александра Павловича Племакова, снискали ему глубокое уважение в большой авиационной семье «Азербайджанских Авиалиний». Пройден долгий, нелегкий и плодотворный путь человека, беззаветно преданного выбранному делу. Огромный вклад внесён в формирование школы пилотов, ведь опыт ветерана – неиссякаемый источник знаний для молодого поколения авиаторов. Его многолетний самоотверженный труд в гражданской авиации отмечен знаками «За безаварийный налёт», «Отличник Аэрофлота», «Знак почета», а также множеством почетных грамот.

Стремительное развитие Гражданской Авиации Азербайджана стало возможным благодаря особому вниманию Президента Ильхама Алиева, проявляющего постоянную заботу о работниках этой сферы. За многолетнюю плодотворную деятельность в области Гражданской Авиации Азербайджана глава государства подписал распоряжение о предоставлении юбиляру Племакову Александру Павловичу персональной пенсии.

Большой и дружный коллектив «Азербайджанских Авиалиний» поздравляет юбиляра, желает ему здоровья, душевных сил, благополучия и долгих лет жизни! Уверены, что и в дальнейшем он останется одним из лучших наставников молодых авиаторов.