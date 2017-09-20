Главы правоохранительных подразделений Совета руководителей органов таможенных служб СНГ собрались в Габале

2017-09-20 12:55 | www.apa.az | 3

20 сентября в городе Габала состоялось 16-е заседание глав правоохранительных подразделений Совета руководителей органов таможенных служб СНГ.

Как сообщает местное бюро АПА-Экономикс, на мероприятии участвуют представители стран-членов СНГ - Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также в качестве наблюдателей - представители таможенных служб Латвии и Эстонии.

На церемонии открытия мероприятия председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев подчеркнул важность установления прочных связей с другими странами в области борьбы с нарушениями таможенных правил и контрабанды: «В этом году в Азербайджане был осуществлен ряд успешных операций против контрабанды наркотических средств. Международное сотрудничество очень важно для своевременного выявления таких преступлений. Участие на данном мероприятии представителей Латвии и Эстонии для нас очень важно. С представителями этих государств мы намерены обсудить двусторонние вопросы».

В конце заседания были рассмотрены вопросы о принятии проекта плана работ комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей органов таможенных служб СНГ на 2018 год, а также плана работ комитета по борьбе с экономическими преступлениями и правонарушениями в таможенной сфере на 2018-2019 годы.