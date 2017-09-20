Азербайджан призвал исламские страны ограничить сотрудничество с Арменией

2017-09-20 11:24 | www.oxu.az | 5

В Нью-Йорке прошло заседание Контактной группы ОИС в связи с агрессией Армении против Азербайджана. Мероприятие состоялось на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН, в которой принимает участие и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в выступлении азербайджанской стороны было отмечено, что вслед за последней встречей Контактной группы ситуация на оккупированных землях Азербайджана – Нагорном Карабахе и прилегающих территориях осталась без изменений. Помимо этого, столкновения на линии фронта приняли еще более интенсивный характер, участились случаи преднамеренных убийств мирного азербайджанского населения, проживающего в прифронтовой зоне.

В выступлении также прозвучал призыв к странам-членам ОИС приложить усилия для признания на национальном и международном уровне военных преступлений, преступлений против человечности и фактов геноцида, совершенных в городе Ходжалы и на других оккупированных территориях Азербайджана.

Руководствуясь соответствующими резолюциями и решениями ОИС, касающимися агрессии Армении против Азербайджана, Азербайджан обратился ко всем странам-членам с призывом избегать поставок Армении оружия и военного оборудования, которое будет способствовать эскалации конфликта и продолжению оккупации азербайджанских земель, а также не допускать использования своих территорий для транзита такого оборудования.

Кроме того, подчеркнута необходимость осуществления странами-членами в соответствии с требованиями резолюций ОИС надлежащих политико-экономических мер, направленных на прекращение агрессии Армении против Азербайджана, отказа от участия в незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях, а также ограничения всех видов сотрудничества с Арменией.

Н.О.